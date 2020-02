Fußgänger auf Schutzweg in Innsbruck von Pkw erfasst

Innsbruck - Am Montag gegen 13.45 Uhr kam es am Mitterweg in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Pkw-Lenkerin und einem 55-jährigem Fußgänger. Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.