Kostspielige Europacup-Reisen: Außer Spesen nichts gewesen

Obwohl das heutige Hinspiel in Unterhaching die Kasse klingeln lassen wird. Die vorgesehenen 1300 Karten waren so schnell weg, dass Christian Sigl (Presse- und Marketingchef Alpenvolleys) kurzerhand auf 1500 Personen aufstocken ließ. Dafür musste er extra bei der Gemeinde anfragen.

Und in der Liga hat sich vier Runden vor Schluss eine spannende Ausgangslage hinter Meister Berlin ergeben: Frankfurt, Hypo und Friedrichshafen haben nach 18 Spielen 38 Punkte. Darum tat die Niederlage am Bodensee am vergangenen Wochenende auch so weh. Kronthaler: „Es war nicht gut, aber wenn wir einmal verlieren, bricht der Zirkus aus. Andererseits: Da sieht man, was wir für Ansprüche geschaffen haben.“