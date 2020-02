Für starke Haie geht’s um Sein oder Nichtsein

Innsbruck – „In Dornbirn war es ein Sieg, wo man auch enttäuscht ist, weil man weiß, wie wichtig jeder einzelne Punkt ist“, spielte HCI-Kapitän Tyler Spurgeon auf einen verloren gegangenen Zähler im Fernduell gegen Znojmo an. Die Haie brauchen fremde Schützenhilfe, am besten schon am Donnerstag von Fehervar, wo Ex-Hai Andrew Yogan als Topscorer werkt: „Wir haben schon nach dem Match in Innsbruck mit ,Yog­i‘ gesprochen, dass sie Gas geben sollen“, notiert Spurgeon, der als Siegtorschütze in Dornbirn und mit insgesamt elf Scorerpunkten in der Quali-­Runde vorangeht: „Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich habe. Ich versuche nur dem Team zu helfen und konzentriere mich aufs Gewinnen. Wir spielen im Moment gut und es macht Spaß. Wir müssen am Donnerstag gegen Linz wieder unseren Job erledigen.“