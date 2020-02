Rosa Zeiten in Miami: Beckhams Club und die Erwartungen

Miami – Es gibt definitiv schlimmere Arbeitsplätze als den FC Inter in Miami, den Club von David Beckham. Der 44 Jahre alte Brite ist Mitbesitzer und Jetsetter. Beckham selbst zählt auch schon die Tage, bis es losgeht. „Es wird immer realer“, schrieb er neulich bei Instagram neben einem Selfie mit Shirt in hellrosa – der bestimmenden Farbe des neuen Franchise – aus dem Stadion. Die Sitze noch leer unter einem strahlend blauen Himmel.

Kurz vor dem Start der Saison in der Major League Soccer mit der Partie in der Nacht auf Montag beim FC Los Angeles gönnt sich Beckham aber erst noch ein bisschen Familienurlaub in den Bergen. Skifahren im kanadischen Nobelort Whistler. Für die tägliche Arbeit auf dem Gelände in Fort Lauderdale sind andere zuständig. Trainer ist der 44 Jahre alte Diego Alonso aus Uruguay, einst Profi auch in der spanischen Liga und als Trainer Gewinner der nord- und zentralamerikanischen Champions League mit dem FC Pachuca 2017 und dem FC Monterrey 2019.