Ungarn will von ÖBB-Anteile von Railcargo zurückkaufen

Wien - Ungarn will Teile der zu den ÖBB gehörenden Railcargo Hungaria zurückkaufen, berichten mehrere ungarische Medien Bezug nehmend auf Aussagen von Railcargo Hungaria-Chef Imre Kovacs. Eine Stellungnahme der Bundesbahnen war noch nicht zu erhalten. Die ungarische Güterbahn ging 2008 an die staatlichen ÖBB.

Dass die ungarische Regierung ein Interesse am Rückerwerb von Anteilen hat, ist nicht neu. Die Regierung strebt einen teilweisen Rückerwerb jener strategisch wichtigen Unternehmen an, die von der Vorgängerregierung privatisiert wurden. Die Österreichischen Bundesbahnen haben, wie in den Verträgen mit den Ungarn vereinbart, in den vergangenen fünf Jahren 43,5 Milliarden Forint (127,37 Millionen Euro) in die ungarische Güterbahn investiert. (APA)