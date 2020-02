FPÖ-Spendencausa: Gewessler beruft Asfinag-Aufsichtsrat Stieglitz ab

Davor und danach soll es Spenden des Aufsichtsrates in Höhe von 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ – der im Zuge der Debatte über das Ibizavideo bekannt geworden war – gegeben haben. Dabei könnte es sich um eine illegale Geschenkannahme gehandelt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die FPÖ bestreitet die Vorwürfe.