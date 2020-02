Kitzbühel – Am Faschingsdienstag betrat ein Paar ein Geschäft in Kitzbühel. Die beiden ließen sich von einer Angestellten beraten. Als diese kurz in den hinteren Bereich des Ladens ging, um etwas zu holen, ergriff der Mann eine sehr teure Handtasche. Er versteckte sie unter seinem Mantel, dann verließ er mit seiner Komplizin das Geschäft. Die Handtasche kostet mehr als 1000 Euro. (TT.com)