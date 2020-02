Johnny Depp bei Anhörung zu Verleumdungsklage gegen Boulevardblatt

London – US-Schauspielstar Johnny Depp („Pirates of the Caribbean") ist am Mittwoch für eine Voranhörung bei einem Gericht in London erschienen. Der 56-Jährige klagt dort gegen den Verlag der Boulevardzeitung The Sun wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (33) körperlich misshandelt. Depp bestreitet das.