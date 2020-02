Politischer Aschermittwoch: SPÖ-Lercher teilte gegen ÖVP und FPÖ aus

Der vom Moderator als "unser maximaler Max Lercher" angekündigte Abgeordnete ließ sich denn auch nicht lange bitten. Nach Bierfassanstich und Musik der fünfköpfigen "Dampflgeiger-Musi" trat er in Trachtengilet und steirischer Krawatte auf das Podium und begann mit einem Geständnis, im Rückblick auf seinen ersten politischen Aschermittwoch vor einem Jahr, nachdem er als Bundesgeschäftsführer abgesägt worden war: "Ihr habt mir vor einem Jahr die Kraft gegeben, wieder in die Politik zurückzukehren. Sozialdemokratie beginnt immer bei der Basis."

Die Seitenhiebe auf jetzige und vergangene Minister waren aufgelegt, so hieß es u.a.: "Die Kabarettisten sind todtraurig, denn Beate Hartinger-Klein ist uns verloren gegangen. Auch die Kegelvereine freuten sich nicht, so wie die Grünen umgefallen seien, werde das auch nicht bald einer tun. Sebastian Kurz stehe angeblich für Veränderung. Aber unter den viel zitierten Leistungsträgern verstehe er nur seine Spender. "Seine Minister tun sich schwer, auf Fragen bei Armin Wolf zu antworten. Und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - die ist vom Bauernbund zum Bundesheer, also in eine demokratischere Organisation gewechselt", rief Lercher. Wäre Kanzler Kurz "auf einer Dating-Plattform, bei dieser Halbwertszeit seiner Regierungen, dann wäre er ein gekennzeichneter Hochrisikokandidat. Da wirst du irgendwann von der Plattform gesperrt."