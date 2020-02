Ist „Fack ju Göhte“ vulgär? EuGH entscheidet im Markenstreit

Luxemburg – „Fack ju Göhte“ – ist der Titel der erfolgreichen Filmtrilogie mit Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, Max von der Groeben und Jella Haase vulgär oder gar beleidigend? Mit dieser Frage beschäftigt sich an diesem Donnerstag das höchste Gericht der Europäischen Union. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg entscheiden in einem jahrelangen Rechtsstreit , ob „Fack ju Göhte“ in der EU als Markenzeichen eingetragen werden darf.