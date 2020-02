46-Jähriger tot aus Traunsee geborgen

Altmünster – Ein 46-Jähriger ist Mittwochabend von der Feuerwehr Traunkirchen tot aus dem Traunsee (Bezirk Gmunden) geborgen worden. Er war am Faschingsdienstag unterwegs gewesen und nicht nach Hause gekommen. Seine Frau meldete ihn am Mittwoch vermisst. Um 17.30 Uhr wurde seine Leiche bei einer großen Suchaktion in Altmünster im Bereich von Bootshütten gefunden, bestätigte die Polizei Medienberichte.