Zusammenführung geglückt: Fischotter im Alpenzoo sind verliebt

Innsbruck – „Azuki“ hat sich in Tirol bestens eingelebt: Anfang Oktober wurde das junge Fischotterweibchen aus Fukushima in den Innsbrucker Alpenzoo übersiedelt, wo es Männchen „Otti“ Gesellschaft leisten sollte. Nach erfolgreicher Quarantäne und Monaten der Eingewöhnung alleine wurde „Azuki“ in den vergangenen Wochen mit „Otti“ vergesellschaftet.