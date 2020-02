Überraschender Rücktritt: WSG-Kicker Mader hängt Schuhe an den Nagel

Wattens – Florian Mader hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gaben der 37-jährige Routinier und sein Verein, die WSG Swarovski Tirol, am Donnerstag bekannt.

Der Schmirner, der in seiner Karriere 306 Bundesliga-Spiele und 109 Partien in der zweithöchsten Spielklasse absolvierte, sprach von einer wohlüberlegten und lange gereiften Entscheidung. „Der Zeitpunkt mag komisch erscheinen, aber ich habe mich so entscheiden. Wir haben gemeinsam mit dem Verein eine Lösung gefunden. Es ist für mich ein guter Zeitpunkt nach fast 19,5 Jahren im Profiufussball“, sagte Mader. Einen konkreten Anlass für das Karriereende gab es nicht.