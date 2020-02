Terroranschlag von Hanau: Abgeordnete sehen „Mitverantwortung" der AfD

Hanau – Rund eine Woche nach dem rechtsradikal motivierten Terroranschlag von Hanau sehen deutsche Abgeordnete eine Mitverantwortung bei der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD). Das wurde nach einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages am Donnerstag in Berlin bekannt.

Die Grünen fragten, warum der Täter am Mittwoch vergangener Woche so lange ungehindert quer durch die hessische Stadt fahren konnte. Wie habe es sein können, „dass der Täter insgesamt eine Stunde Menschen ermordet hat“, ohne dass sich ihm ein Polizist in den Weg gestellt habe, fragte die Abgeordnete Filiz Polat.

Tobias R. litt offensichtlich unter Wahnvorstellungen. Er hatte im November 2019 ein Schreiben an den Generalbundesanwalt geschickt, in dem er erklärte, er werde illegal überwacht. In einem online veröffentlichten „Manifest“ kurz vor seiner Tat schrieb er, er werde seit seiner Kindheit von einer geheimnisvollen Organisation, die er „der Geheimdienst“ nannte, überwacht, bis hin zu seinen Gedanken. So führte er mehrere historische oder kulturelle Ereignisse – vom Film „Basic Instinct 2“ bis hin zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 - auf die Verwirklichung seiner Ideen durch den „Geheimdienst“ zurück. (APA/dpa/AFP)