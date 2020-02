Orkanwarnung: EL-Match zwischen Salzburg und Frankfurt abgesagt

Salzburg – Wegen einer Orkanwarnung mit bis zu 120 km/h wurde das Europa-League-Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend (21.00 Uhr) kurzfristig abgesagt. Die sichere An- und Abreise sowie der sichere Aufenthalt im Stadiongelände sei nicht gewährleistet gewesen.

Das dürfte sich allerdings nicht so einfach gestalten. Beide Teams sind am Sonntag in ihren Ligen wieder im Einsatz und spielen kommende Woche Mittwoch im Pokal. Das Europa-League-Achtelfinale wird am Freitag ausgelost und bereits in zwei Wochen (12. März) gespielt. (TT.com, APA)