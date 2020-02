Pärchen auf Diebestour in Ischgler und Söldener Boutiquen

Ischgl, Sölden, Hall – Ein diebisches Pärchen ging der Tiroler Polizei ins Netz. Bereits am 16. Jänner wurden ein 57-Jähriger und seine 39 Jahre alte Komplizin in Hall festgenommen. Das Duo soll aus diversen Modeboutiquen in Ischgl und Sölden teure Skijacken gestohlen haben.