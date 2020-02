Weniger Hochzeiten, mehr Babys in Österreich: Die ersten Zahlen für 2019

Wien, Innsbruck – Die Krönung ihre Liebe – vor dem Traualtar oder im Kreissaal – feierten im vergangenen Jahr sehr viele Menschen in Österreich. Aber viele mussten auch von einem geliebten Menschen Abschied nehmen. Das Erfreuliche: 2019 wurden mehr Babys in Österreich geboren als Sterbefälle zu verzeichnen waren, wie die Statistik Austria bekanntgab. Weniger oft wurden aber Hochzeiten gefeiert.

3945 Mal wurde im vergangenen Jahr in Tirol "Ja" gesagt. Unter den frischgebackenen Eheleuten waren insgesamt 93 gleichgeschlechtliche Paare – einen Rückgang von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2018. Das liegt über dem Österreichschnitt von 3,2 Prozent. Noch weniger geheiratet wurde in Kärnten (-6,7%), Oberösterreich (-5,5%) und Salzburg (ebenfalls -4,7%).

Überdurchschnittlich groß war der Kindersegen – im Vergleich zur Bevölkerungszahl – in Vorarlberg, Wien, Salzburg und in Oberösterreich. Dagegen lag die Sterberate, also die Zahl der Sterbefälle bezogen auf die Bevölkerung, im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich und in der Steiermark über dem Österreichschnitt.