Nach Absage: Programm in Hinterstoder verlängert, drei Skirennen bis Montag

Hinterstoder – Sturmtief "Bianca" hat Regen und Schnee mitgebracht und den Veranstaltern des Ski-Weltcups in Hinterstoder einen Strich durch die erste Rechnung gemacht. Weil die Prognose für den Tag wenig Besserung versprach, wurde die für Freitag angesetzte Alpine Kombination der Herren in den Morgenstunden abgesagt. Freitagmittag stand dann das neue Rennprogramm.

Die wetterbedingt abgesagte Kombination der Herren findet nun am Sonntag anstelle des Riesentorlaufs statt. Der RTL bildet am Montag wie vorgesehen den Abschluss des Renn-Triples. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag in einer Mitteilung bekannt.

Der Super-G am Samstag (12.30 Uhr) steht unverändert im Programm. Die Kombination am Sonntag wird nun wieder in der Reihenfolge erst Super-G (9.45), dann Slalom (12.45) ausgetragen. Der Riesentorlauf findet ab 9.30 bei freiem Eintritt statt.