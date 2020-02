Mehrweg-Milchflaschen sind zurück in den Regalen

Aschbach, Innsbruck – Die Milch in der Pfandflasche ist nach 20 Jahren wieder zurück in den Kühlregalen. In Kooperation mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace bietet Österreichs größte Molkerei Berglandmilch, zu der auch Tirol Milch gehört, seit Dienstag Milch in der Ein-Liter-Mehrwegflasche an.