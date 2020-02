Stiche und Schläge durch Ex-Freund: Junge Wienerin in Lebensgefahr

Wien – Wieder ist es zu einer Gewalttat gegen eine Frau gekommen. Diesmal schwebt eine 16 Jahre alte Wienerin in akuter Lebensgefahr, nachdem ihr gleichaltriger Ex-Freund am Donnerstagabend in Floridsdorf auf sie einschlug und einstach. Der junge Mann dürfte seiner Ex-Freundin gefolgt sein, als diese von der Schule nach Hause ging. In ihrer Wohnung – die Eltern waren nicht zuhause – kam es zur Attacke.

Der österreichische Staatsbürger flüchtete nach der Tat aus der in der Ödenburger Straße gelegenen Wohnung des Mädchens. Später ließ sich der Schüler, er geht in eine andere Schule wie das Opfer, in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Er leugnet den Angriff. Tatwaffe wurde bisher keine sichergestellt. Aufgrund des Verletzungsbildes geht die Polizei von einem Messer aus, wie es gegenüber der APA hieß.

Jugendliche verständigte noch selbst die Rettung

Die Jugendliche verständigte schwerst verletzt noch selbst die Rettung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die junge Frau noch für kurze Zeit ansprechbar und sagte den Beamten, dass ihr Ex-Freund für die Verletzungen verantwortlich sei.