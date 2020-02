Autolenker brachte Radfahrer in Innsbruck zu Sturz und flüchtete

Innsbruck — Auf der Innsbrucker Hungerburg kam es bereits am vergangenen Sonntag zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei am Freitag berichtet, wurde ein 22-jähriger Radfahrer gegen 16.30 Uhr in der Gramartstraße von einem silbernen VW Passat mit Münchner Kennzeichen überholt. Dabei streifte der Wagen den Fahrradlenker und der Radler kam zu Sturz.