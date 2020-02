Ganghoferlauf bis Streif Vertical Up: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Rechtzeitig zum Wochenende verzieht sich Sturmtief Bianca aus Tirol und macht – zumindest am Samstag – Platz für ein paar Sonnenstrahlen. Beste Voraussetzungen für Wintersportler, sich ins Freie zu wagen: Das Streif Vertical Up und der Ganghoferlauf stehen an. Wer es lieber gemütlicher angehen lässt, amüsiert sich mit Stermann und Grissemann, lauscht heimischem Sound beim Wohnzimmerkonzerte-Festival oder lässt sich mit einem Musical-Besuch in das Zeitalter von Frank Sinatra zurückversetzen. Zu guter Letzt kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten – etwa mit Bibi Blocksberg oder Peter Pan.