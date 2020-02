Unbekannte verwüsteten Schützenheim in Scharnitz

Scharnitz - In der Zeit zwischen Mittwoch den 22. Februar 01:30 Uhr und Donnerstag 16:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter - vermutlich mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel - in die Räumlichkeiten der Schützengilde Scharnitz am Adolf-Klinge-Platz in Scharnitz ein.