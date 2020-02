Verfolgung und Schläge aus Eifersucht: Mann verursacht Unfall in Hopfgarten

Hopfgarten – Am Freitag gegen 09.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Österreicher gemeinsam mit seinem 26-jährigen Sohn von Wörgl kommend in Richtung Kitzbühel. In Westendorf kam ihm seine 45-jährige Ehefrau entgegen. Da auf deren Beifahrersitz ein anderer Mann saß, wendete der 46-Jährige und fuhr ihr – teilweise sehr riskant – nach.