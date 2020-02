"Einigung" zwischen FIA und Ferrari nach Betrugsvorwurf.

Barcelona - Der Automobil-Weltverband teilte am Freitag am Rande der Formel-1-Testfahrten in Barcelona mit, dass er nach technischen Untersuchungen der Antriebseinheit des Ferrari der Saison 2019 mit dem italienischen Rennstall eine Einigung erzielt habe. Details der Übereinkunft wurden nicht öffentlich gemacht, es hieß aber, die zwei Seiten hätten sich auf "eine Anzahl technischer Verpflichtungen" geeinigt.

Damit soll die Überwachung aller Formel-1-Power-Units in den kommenden Saisonen verbessert werden und der FIA bei ihren Forschungen zu Karbonemissionen und nachhaltigem Treibstoff weiterhelfen. Ferrari war gegen Saisonende 2019 unter Beobachtung gestanden, weil die Konkurrenz Unregelmäßigkeiten am Motor vermutet hatte, die das Leistungsvermögen stärken. Red-Bull-Pilot Max Verstappen hatte sogar direkt Betrug unterstellt. Es gab aber weder einen offiziellen Protest gegen Ferrari, noch wurde dem Team je etwas Illegales nachgewiesen.

Auf der Rennstrecke gehörte zum Abschluss der Tests in Barcelona die Bestzeit Mercedes. Der Finne Valtteri Bottas war in 1:16,196 Sekunden um 71 Tausendstel schneller als Verstappen im Red Bull und um 78 als der Australier Daniel Ricciardo im Renault. Bottas hatte während der zweimal drei Tage dauernden Probefahrten bereits in der vergangenen Woche in 1:15,732 Minuten auch die insgesamt schnellste Runde gedreht.