Schüsse und Verfolgungsjagden mit Betrunkenen in der Steiermark

Graz – Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag in Graz wegen Schüssen aus einer Schreckschusspistole festgenommen worden. Zumindest einer hatte gegen 23.15 Uhr Nähe Floßlendstraße herumgeschossen. Anrainer riefen die Polizei, weil Schüsse zu hören waren. Als die Beamten eintrafen, sprang der Verdächtige zusammen mit seinen Freunden in ein Auto und fuhr davon. Er wurde wenig später gestoppt.

Ein betrunkener Autolenker hat am Freitag der Polizei nach einem Benzindiebstahl eine Verfolgungsjagd mit Tempo 180 über die Autobahn in der Steiermark geliefert. Der 37-jährige Rumäne hatte bei einer Tankstelle der Südautobahn (A2) in Niederösterreich nicht bezahlt und fuhr weiter in die Steiermark. Erst bei der Raststelle Arnwiesen wurde der Mann gestoppt. Am Beifahrersitz saß ein 31-Jähriger.