45. Cesar-Filmpreise: Trophäen an "Die Wütenden" und Polanski

Paris – Das Sozialdrama "Die Wütenden" hat den französischen Filmpreis Cesar als bester Film gewonnen. Die Produktion von Regisseur Ladj Ly beschreibt den Alltag aus Gewalt und Rassismus in einem Pariser Vorort. Der Preis für die beste Regie ging an "Intrige" von Roman Polanski.

Bei der Verleihung des renommierten Filmpreises am Freitagabend in Paris war der französisch-polnische Regisseur nicht dabei. Wegen der anhaltenden Kritik rund um die Cesar-Nominierungen – das Polanski-Historiendrama war in zwölf Kategorien im Rennen – hatte der 86-Jährige seine Teilnahme an der Zeremonie abgesagt.