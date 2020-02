Kleinkind in Wien von Polizistinnen reanimiert

Wien – Zwei Polizistinnen der Inspektion Hohenbergstraße haben einem Kleinkind in Wien das Leben gerettet: Die Beamtinnen waren auf ihrem Streifendienst in der Pottendorfer Straße in Meidling von Passanten auf einen reglosen Buben aufmerksam gemacht worden. Mit kleinkindgerechter Herzdruckmassage brachten die Polizistinnen den Einjährigen wieder zum Atmen.