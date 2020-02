Sturm fegte im Stubaital Wellblechdach von Garage

Schönberg – Samstagmittag war es wieder stürmisch in Tirol. Der Föhnsturm machte sich in Schönberg gleich richtig bemerkbar. Gegen 12.27 Uhr musste ein Mann zuschauen, wie das Dach von seiner Garage geweht wurde. Laut Polizei hob der Wind das Wellblech zuerst zur Hälfte an, dann wurde die Garage komplett abgedeckt.