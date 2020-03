Pinturault kombinierte sich zum Sieg und zur kleinen Kristallkugel

Hinterstoder – Alexis Pinturault kürte sich zum sechsten Mal zum besten alpinen Kombinierer in einem Ski-Winter. Der Franzose gewann am Sonntag die Weltcup-Kombi in Hinterstoder vor dem Schweizer Mauro Caviezel (+0,99 Sekunden) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1,25) und holte sich die Wertung vor Kilde und Matthias Mayer, der Tagessechster wurde.

Der Riesentorlauf am Montag in Hinterstoder (9.30/12.30 Uhr - live TT.com-Ticker) könnte das letzte Skirennen der Weltcupsaison überhaupt sein. Das zukünftige Programm wackelt angesichts des Ausbruchs des Coronavirus. Dass der Herren-Tross wie geplant am Dienstag zur nächsten Station nach Kvitfjell in Norwegen fliegt, ist nicht gesichert.