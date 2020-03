Festsitzender Skifahrer am Stubaier Gletscher unverletzt geborgen

Neustift – Trotz einer deutlich erkennbaren Lawinensperre fuhr ein 17-jähriger Skifahrer am Freitag am Stubaier Gletscher auf der Route Fernau ab. Der Jugendliche verließ den Weg noch im obersten Bereich und fuhr in einen eingewehten Kamm ein. Dort kam er dann aufgrund der dortigen Absturzgefahr nicht mehr weiter.