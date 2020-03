Letzte Schwester von Hans und Sophie Scholl gestorben

München – Die letzte Schwester der Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl ist tot: Elisabeth Hartnagel starb Medienberichten vom Wochenende zufolge am vergangenen Freitag, einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag, wie Kathpress am Montag meldete. Die Weiße-Rose-Stiftung in München bestätigte dies, wie unter anderem der Bayerische Rundfunk am Sonntag berichtete. Hartnagel lebte demnach in Stuttgart.