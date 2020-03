Tiroler Tischtennis-Asse setzten vier glänzende Ausrufezeichen

Die 90. Auflage der Tischtennis-Staatsmeisterschaft in Kufstein war vergangenes Wochenende eine runde Sache. Nur mit der Goldmedaille für einen Lokalmatador wollte es nicht klappen: Titelverteidiger Robert Gardos (TTTV) musste sich in der Festungsstadt nämlich mit Bronze begnügen. Er scheiterte am späteren Silbermedaillen-Gewinner Stefan Fegerl, der im Endspiel dem neuen Staatsmeister Daniel Habesohn mit 2:4 unterlag. In der Damenklasse siegte indes Top-Favoritin Sofia Polcanova (Oberösterreich).