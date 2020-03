Alpenvolleys müssen sich im Kollektiv wieder aufrichten

Innsbruck – „Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren“, sagt der Volksmund. „Es war Kopfsache“, sagte dazu Stefan Chrtiansky, langjähriger Headcoach der Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, nachdem seine Mannen den Schlager um Platz zwei in der deutschen Volleyball-Bundesliga gegen Frankfurt in der Innsbrucker Olympiahalle mit 1:3 verloren hatten.

„Man spürt das“, seufzte Chrtiansky. Da half es im Vorfeld auch wenig, dass man nach dem neuerlichen Ausfall von Diagonalangreifer Paulo Victor Costa da Silva seinen Vertreter Jerome Cross starkgeredet hat. Der 24-jährige kanadische Potenzialspieler geriet in einem Hypo-Ensemble, das auch mit den gesundheitlichen Problemen bei Außenangreifer Jordan Richards (Knie) und Mittelblocker Saso Stalekar (erkältet) kämpfte, an seine Grenzen. Zudem ist Neuzugang Dmytro Shavrak noch nicht so gut in die Abläufe integriert.