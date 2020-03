Kitzbühels Siegesserie kam zu spät

Kitzbühel – Schon vor dem Eröffnungs-Bully am Samstagabend in Dornbirn war der Play-off-Zug für die Kitzbüheler Eishockey-Adler in der Sky Alps Hockey League (AHL) abgefahren. Weil die VEU Feldkirch sich beim 6:0 bei den Steel Wings Linz keine Blöße gab, wird die fünfte Jahreszeit in der AHL ohne Tiroler Beteiligung über das Eis gehen.