Auslosung zur Nations League: ÖFB hat den Aufstieg im Visier

In Amsterdam werden am Dienstagabend (18.00 Uhr) die Weichen für den Herbst des Nationalteams gestellt. Bei der Auslosung der UEFA Nations League ist das ÖFB-Team in Liga B in Topf eins gesetzt. Der junge Bewerb lässt auch eine Hintertür zur WM 2022 in Katar offen – in Form von zwei Tickets für das europäische Play-off.