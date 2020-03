72-jährige Radfahrerin in Innsbruck von Pkw erfasst

Innsbruck – Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto kam es am Montag gegen 11.15 Uhr in Innsbruck. Die 72-jährige Österreicherin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg am Rennweg unterwegs. Beim Congresshaus überquerte sie auf einer Radfahrerüberfahrt die Straße in Richtung Innenstadt.