Zwei Rehe in Fiss gerissen: Wolf im Verdacht

Was stimmt, ist, dass es in der vergangenen Woche in Fiss zwei Rehrisse gegeben hat, das wird vom Land bestätigt. Der Verdacht fiel auf den Wolf, es wurde eine DNA-Probe entnommen, die derzeit an der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersucht wird. „Eine konkrete Eingrenzung der möglichen Verursacher aufgrund der Rissbilder ist derzeit nicht möglich. Klarheit werden die Ergebnisse der genetischen Untersuchung bringen“, erläutert Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer.