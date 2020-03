63-Jähriger stürzte bei Ski-Tour in Osttirol 60 Meter ab

St. Jakob - Am Montag unternahm ein Bergführer mit einer achtköpfigen Skitourengruppe eine Tour im Bereich des Panargenkammes in Richtung Seespitzhütte in St Jakob im Defreggen. Auf der Abfahrt im Bereich des sogenannten Poppelesbachgraben kam ein 63-Jähriger gegen 14.40 Uhr selbstverschuldet zu Sturz und rutschte rund 50 bis 60 Meter über immer steiler werdendes Gelände ab.