San Antonio verlor ohne verletzten Pöltl gegen Indiana

Die San Antonio Spurs verloren am Montag (Ortszeit) in der NBA gegen die Indiana Pacers mit 111:116. Jakob Pöltl fehlte wegen seiner am Samstag erlittenen Seitenbandzerrung im rechten Knie. Mit dem ebenfalls verletzten LaMarcus Aldridge mussten die Texaner auch einen weiteren Innenspieler vorgeben.