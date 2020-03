Grammy-Akademie entlässt ihre suspendierte Chefin

Los Angeles – Die suspendierte Chefin der Grammy-Akademie, Deborah Dugan, ist am Montag entlassen worden. In einem vom Branchenblatt Variety veröffentlichten Brief begründete die Organisation hinter dem US-Musikpreis den Schritt mit "ständigen Mängeln und Fehlern im Management". Vor gut einem Monat war Dugan kurz vor der Grammy-Verleihung wegen Vorwürfen des Fehlverhaltens und Mobbings suspendiert worden.