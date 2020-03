Angst vor Corona-Viren: Seehofer will Merkels Hand nicht schütteln

Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält sich an diesen Rat: Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden in Berlin mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam, hob der Innenminister die Hände und verwies auf die aktuellen Hygiene-Empfehlungen.