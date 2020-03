Steinmetz-Firma in Schwaz rutscht in Millionenpleite

Am Montag wurde am Landesgericht Innsbruck über das Vermögen der Firma Winkler Steinmetz GmbH in Schwaz ein Konkursverfahren eröffnet. Laut dem Gläubigerschutzverband KSV 1870 sei davon auszugehen, dass in diesem Verfahren rund 70 Gläubiger betroffen sind. Es haften rund vier Millionen Euro an Verbindlichkeiten offen aus. Ein Großteil dieser Verbindlichkeiten betreffe die Hausbank des Firma. Die Bank verfügt aber über diverse Sicherungsrechte. Bei Lieferanten seien Rechnungsbeträge in Höhe von knapp 400.000 Euro nicht bezahlt.