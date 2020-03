Sanochemia-Pleite: Sanierungsplan angenommen

Insgesamt 200 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund EUR 60,7 Millionen angemeldet. Davon wurden EUR 26,7 Millionen anerkannt, EUR 34 Millionen wurden bestritten. "Die hohe Summe an Bestreitungen ist auf überhöhte Schadenersatzforderungen zurückzuführen und wird noch geprüft", erläutert Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform in einer Aussendung am Dienstag.

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Sanierung sei die Zufuhr von sechs Millionne Euro durch eine Kapitalerhöhung. Diese soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 11. März 2020 in Eisenstadt beschlossen werden.

Der Firmensitz in Wien soll aufgelassen und an den Produktionsstandort in Neufeld an der Leitha verlegt werden. Ein Großteil der Arbeitsplätze bleibt erhalten, so die Creditreform. (TT.com)