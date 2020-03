„SpaceMobile“: Vodafone baut mobiles Breitband im Weltall

Der britische Mobilfunkanbieter Vodafone investiert in ein mobiles Breitbandnetz aus dem All. Vodafone unterstütze mit 25 Millionen Dollar (22,48 Mio. Euro) das weltraumgestützte Netzwerk von AST & Science in Texas und sei damit neben der japanischen Rakuten der führende Investor bei dem weltweiten satellitengestützten Projekt namens „SpaceMobile“, erklärte das Unternehmen.