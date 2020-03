Facebook gewinnt US-Verfahren um Ausspähattacke auf WhatsApp

Menlo Park – Facebook hat sich in einem US-Gerichtsverfahren um eine Ausspähattacke auf den Chatdienst WhatsApp durchgesetzt – weil die Gegenseite nicht auf die Klage reagierte. Das Gericht in San Francisco sprach ein Versäumnisurteil gegen die Firma NSO aus Israel, einen Anbieter von Überwachungssoftware, wie am Dienstag aus Gerichtsunterlagen hervorging.