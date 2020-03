Bis zu 90 Zentimeter dick: Eisschicht bedeckte Häuser in USA

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Buffalo – Tagelang wirbelte heftiger Wind das Wasser des Eriesees in den USA auf, nun sind mehrere Häuser entlang des Ufers in eine dicke Schicht aus Eis gehüllt. Die Szenen aus der Stadt Hamburg im Norden des US-Bundesstaates New York erinnern US-Medien an den Disney-Hit „Die Eiskönigin“.

Eine bis zu 90 Zentimeter dicke Eisschicht bedecke mehrere Häuser in der Stadt unweit der kanadischen Grenze, berichtete der Sender CNN Anfang der Woche. Lange Eiszapfen hingen von den Dächern, auch mehrere Bäume seien in Eis gehüllt.

„Es sieht unecht aus, es sieht unwirklich aus“, sagte Anrainer Ed Mis dem Sender CNN. „Es kann ein wenig unheimlich sein, ein wenig beängstigend.“ Zwar habe er solche Wetterlagen schon zuvor erlebt, so schlimm wie jetzt sei es aber noch nie gewesen. Die Menschen in seiner Nachbarschaft sorgten sich um ihre Häuser - etwa darum, dass die Dächer unter dem Gewicht des Eises nachgeben könnten. „Es ist ein schöner Anblick, aber ich will so etwas nicht wieder erleben“, sagte Mis. Die dicke Eisdecke auf den Fenstern lasse kaum Tageslicht ins Innere der Häuser, berichteten Anrainer.