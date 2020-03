Gut zu wissen: Wie man mit den Kindern über das Coronavirus spricht

Innsbruck – "Mama, was ist eigentlich das Coronavirus?", "Papa, ist diese neue Krankheit gefährlich?", "Warum redet eigentlich jeder nur noch über dieses Virus?": Fragen wie diese haben vermutlich schon alle Eltern in den letzten Tagen von ihrem Nachwuchs gestellt bekommen. Denn was für Erwachsene gilt, gilt für Kinder doppelt: Verunsicherung und fehlendes Wissen können Angst und Hysterie schüren.