Berichte über Toten an griechisch-türkischer Grenze: Athen dementiert

Brüssel, Ankara – Türkische Berichte über einen toten Migranten und mehrere Verletzte durch Schüsse griechischer Grenzschützer haben eine neue Kontroverse zwischen Athen und Ankara ausgelöst. Athen dementierte entschieden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte der EU unterdessen Bedingungen zur Lösung des Flüchtlingsstreits - er forderte Unterstützung für seinen Syrien-Kurs.

Das Gouverneursamt der türkischen Region Edirne an der griechischen Grenze erklärte, sechs Flüchtlinge seien durch Schüsse "mit scharfer Munition" von der griechischen Seite der Grenze verletzt worden. Ein Mann sei in die Brust getroffen worden und seinen Verletzungen erlegen. Die Oberstaatsanwaltschaft in Edirne habe Ermittlungen eingeleitet. Der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas wies den Vorwurf "kategorisch" zurück und erklärte, es handle sich um eine der von der Türkei in die Welt gesetzten "Falschnachrichten". Auch Augenzeugen berichteten von Schüssen im griechisch-türkischen Grenzgebiet, es gibt Bilder von Verletzten aus dem Krankenhaus im türkischen Edirne.

📽 Video | Alexander Kofler (ORF) zur Situation an der griechisch-türkischen Grenze

Video von APA Videoplattform

Seit der Öffnung der türkischen Grenze Ende vergangener Woche versuchen zehntausende Flüchtlinge, nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen. Seit Samstag hinderten griechische Grenzschützer mehr als 24.000 Menschen am Übertreten der Grenze. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen, Dutzende Menschen wurden festgenommen.

Erdogan fordert von EU Hilfe für Lösung in Syrien

Erdogan kritisierte den Umgang mit den Flüchtlingen. Alle europäischen Länder, die ihre Grenzen für Flüchtlinge geschlossen hätten und versuchten, sie durch Schläge, ein Versenken ihrer Boote oder sogar Schüsse zurückzudrängen, "treten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit Füßen", sagte Erdogan in einer Rede.

Erdogan, der in Ankara mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel zusammenkam, forderte für ein Entgegenkommen der Türkei im Flüchtlingsstreit die Unterstützung der EU in Syrien. "Wenn die europäischen Länder das Problem lösen wollen, müssen sie die politischen und humanitären Bemühungen der Türkei in Syrien unterstützen", forderte er. Einzelheiten nannte er zunächst allerdings nicht.

Wieder Zusammenstöße an türkisch-griechischer Grenze

Laut Reportern von dpa und AFP waren am Grenzübergang mehrfach Schüsse und Schreie zu hören. Griechenland sichert die EU-Außengrenze mit Härte. Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Menschenrechtler und Migrationsforscher kritisieren das Vorgehen scharf.

Der griechische Sender Skai berichtete, auf der türkischen Seite warteten rund 12.500 Menschen auf die Möglichkeit, die Grenze zu überwinden. Fernsehbilder zeigten von der griechischen Seite aus, wie hinter dem Grenzzaun am Übergang Kastanies Hunderte Menschen ein Durchkommen suchten.

Die griechische Polizei setzte Tränengas ein, auch von türkischer Seite wurden Berichten zufolge solche Geschoße über den Grenzzaun gefeuert. Nach Angaben griechischer Sicherheitskräfte sollen auch Migranten auf der türkischen Seite mit Tränengas ausgestattet sein.

Ein griechischer Soldat, der an der Grenze im Einsatz ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Tränengas-Kartuschen trügen Aufdrucke des türkischen Militärs. Er könne jedoch nicht sagen, ob sie von Migranten oder dem Militär beziehungsweise türkischen Bereitschaftspolizisten abgefeuert worden seien, wie derzeit in griechischen Medien berichtet wird.

Die Polizisten feuerten Tränengasgranaten in Richtung der Migranten ab, diese warfen Gegenstände zurück, offenbar Steine oder rauchende Kartuschen. © BULENT KILIC

Regierungssprecher Petsas sprach angesichts der Zustände an der Grenze von einer organisierten, konzertierten Aktion. Die Menschen würden gezielt mit Bussen von türkischen Städten aus an die Grenze gebracht und per Kurzmitteilungen über die angeblich offene Grenze informiert.

Das griechische Militär in Kastanies gewährte am Vormittag Journalisten eine Stunde lang Zugang zu dem ansonsten abgesperrten Bereich. Wie ein dpa-Reporter in dieser Zeit beobachten konnte, hielten rund 50 Bereitschaftspolizisten etwa 200 Migranten –junge Männer – davon ab, den Zaun und die Absperrung am Grenzübergang zu überwinden.

Die Polizisten feuerten Tränengasgranaten in Richtung der Migranten ab, diese warfen Gegenstände zurück, offenbar Steine oder rauchende Kartuschen. In einem Fall war zu sehen, wie die Polizei Tränengasgranaten abfeuerte und junge Männer die rauchenden Kartuschen aufhoben und zurück über den Zaun schleuderten.

Flucht über Fluss, Flüchtlinge werden auf Festland gebracht

Viele Flüchtlinge und Migranten versuchen indes, sich allein oder in kleinen Gruppen über den Grenzfluss Evros nach Griechenland durchzuschlagen. Ein dpa-Fotograf sah am Morgen eine Gruppe von sechs Migranten – vier Männer und zwei Frauen – die auf einer Landstraße bei Didymoticho, 40 Kilometer südlich von Kastanies, von Militärs aufgehalten wurde.

Der Übergang war auf der türkischen Seite (Pazarkule) weiträumig abgesperrt. Journalisten wurden nicht bis an das Grenztor gelassen. Krankenwagen und ein Bus mit neuen Migranten passierten am Mittwoch die Absperrungen, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Ein Schiff der griechischen Marine erreichte am Mittwoch die Insel Lesbos, um Hunderte Migranten an Bord zu nehmen. Die rund 400 Betroffenen, die seit dem 1. März die Ostägäis-Insel von der Türkei aus erreichten, sollen zunächst an Bord des Schiffes bleiben, dann in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht und anschließend in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Auf Lesbos leben nach offiziellen Angaben mehr als 20.000 Flüchtlinge und Migranten.

📽 Video | Raffaella Schaidreiter (ORF) aus Brüssel

Video von APA Videoplattform

EU-Innenminister treffen sich am Abend

In Brüssel ging die Krisendiplomatie weiter. Am Mittwochabend wollten die EU-Innenminister über die angespannte Lage an der türkisch-griechischen Grenze beraten. Dabei sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, wie Athen beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützt werden kann. Zudem wird erneut ein Signal der Solidarität mit Griechenland erwartet.