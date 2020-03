Nach 13 Jahren: Band „Genesis" verkündet Comeback

Genesis wurde 1967 als Progressive-Rock-Band gegründet. Mit Konzeptalben wie „Selling England By The Pound" oder „The Lamb Lies Down On Broadway" wurden sie in den 1970er-Jahren berühmt. Nach dem Ausstieg von Sänger Gabriel und Gitarrist Hackett orientierte sich die Band in den 1980er-Jahren erfolgreich in Richtung Popmusik. Zu ihren bekanntesten Hits zählen „Invisible Touch", „No Son Of Mine" und „I Can't Dance". (TT.com)